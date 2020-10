Alunni positivi al Covid, due classi in quarantena

Civita Castellana - I bambini frequentano la scuola dell'infanzia e le elementari nella frazione di Sassacci

Civita Castellana – Due bambini positivi al Coronavirus a Civita Castellana. Frequentano l’asilo e le elementari nella frazione di Sassacci. Ed è per questo che nelle scuole è scattato il protocollo anti-Covid.

Le due classi (compagni, maestre e personale) sono state messe in quarantena per quattordici giorni e nelle prossime ore verranno eseguiti i tamponi.

Tutte le aule delle scuole sono già state sanificate.

Il sindaco Luca Giampieri fa sapere che “sono state messe in atto tutte le misure necessarie previste dal protocollo emergenza indetto dalla Asl” e che i bambini “sono in isolamento domiciliare già da tempo. Non entravano in classe da una decina di giorni”.

3 ottobre, 2020