Ancora atti vandalici alla chiesa di San Giacomo

Tarquinia - Deturpati con scritte rosse i muri dell’edificio

di Daniele Aiello Belardinelli

Tarquinia – Non c’è pace per la piccola chiesa di San Giacomo a Tarquinia.

Ignoti, armati bombolette spray, hanno di nuovo deturpato i muri esterni dell’edificio con scritte di colore rosso. Situata in uno dei punti più panoramici del centro storico, in posizione isolata, la chiesa di San Giacomo è stata costruita tra il XII e il XIII secolo. Già in passato il monumento è stato preso di mira dai vandali, rendendo necessari interventi di pulitura e bonifica dell’area esterna.

Proprio per risolvere il problema, è stata posizionata una recinzione metallica per impedirne l’accesso, con scarsi risultati visto il ripetersi degli atti vandalici nel corso degli anni. Immediato lo sdegno sui social, tra chi condanna il gesto e chi chiede maggiori controlli a tutela del patrimonio storico e artistico della città etrusca.

Daniele Aiello Belardinelli

15 ottobre, 2020