“Ancora una frana in strada Fossaccio e strada Fonte è sempre chiusa”

Viterbo - Lina Delle Monache (Impegno comune) attacca l'amministrazione Arena: "Disagio enorme e non hanno messo in bilancio nemmeno i soldi per intervenire, li spendono per il Natale"

Viterbo – (g.f.) – “Ancora una frana in strada Fossaccio”. La consigliera Lina Delle Monache (Impegno comune) ieri si è trovata a passare da quelle parti e si è trovata di fronte, a distanza di un mese, un altro cedimento.

Si complica enormemente la vita vive o si trova a passare in quella zona di Viterbo. “Perché se si chiude pure questa via – osserva Delle Monache – con strada Fonte interdetta, da Tobia per andare a San Martino al Cimino, bisognerà passare da Viterbo.

Ma a San Martino c’è gente che ci va per lavoro, ha ristoranti o negozi da mandare avanti”.

Disagio si somma a disagio. E se a strada Fossaccio il cedimento si è verificato ieri, in strada Fonte è da un pezzo che è avvenuto, con relativa interdizione a mezzi e persone. Mentre dal comune, buoni propositi a parte, ancora non si è visto nulla.

“Sul bilancio – tuona Delle Monache – non ci sono nemmeno i 160mila euro che occorrono per mettere in sicurezza la strada e riaprirla. Vorrebbero coprire l’intervento con un mutuo, ma questo equivale a dire che se ne riparla il prossimo anno, chissà quando.

Io e il consigliere Francesco Serra (Viterbo dei cittadini) siamo basiti. È una vergogna. Con strada Fossaccio che a distanza di un mese ha di nuovo ceduto, l’amministrazione non ha ritenuto una priorità strada Fonte. Non ha stanziato i soldi necessari”.

Situazione insostenibile. “Il disagio è enorme, sono pronta a scendere in piazza”. Nel frattempo c’è il bilancio da approvare.

“Dove hanno stanziato 150mila euro che derivano dall’avanzo, per il Natale. Invece di usarli per riaprire la via e garantire sicurezza a tutti.

Ma io e Serra, lo anticipo, proporremo un emendamento per spostare quei soldi su strada Fonte”.

16 ottobre, 2020