Nuovi casi di Covid, classe d’asilo in quarantena all’istituto Marconi di Vetralla

Eventuali adempimenti per l’accertamento e il contenimento del contagio – si legge ancora – potranno essere richiesti agli alunni della classe in oggetto, tramite le loro famiglie, dalla stessa azienda sanitaria locale di Viterbo. La presente disposizione potrà essere revocata o rinnovata sulla base delle indicazioni che giungeranno dallo stesso dipartimento di prevenzione”.

Dopo le classi della scuola primaria – dove sono risultati positivi 4 alunni, 2 maestre e un assistente scolastico -, il Covid colpisce anche i più piccoli. Al momento la didattica in presenza è sospesa solo per la sezione in questione. “Per tutte le altre sezioni – specifica e conclude la nota – l’attività didattica prosegue regolarmente in presenza”.

Scatta la quarantena anche in alcune classi dell’istituto tecnico Antonio Meucci. Due i ragazzi risultati positivi nella sede di Ronciglione, a corso Umberto I, e uno nella sede di Bassano Romano, nel plesso di San Vincenzo. “Le classi – rende noto l’istituto – sono tutte in isolamento domiciliare, unitamente ai docenti. Non potranno lasciare la propria abitazione se non per il tempo strettamente necessario per raggiungere la postazione drive in dell’Ospedale di Civita Castellana, indossando sempre la mascherina”.

Risultata positiva al Covid anche una bambina della terza elementare della scuola Dante Alighieri di Fabrica di Roma: per lei e per i compagni è stata attivata la didattica da remoto.

Un caso anche a Sutri. A darne notizia sono gli stessi genitori, attraverso una nota inviata al sindaco e resa pubblica. “Informiamo che nostro figlio ha frequentato la scuola in presenza fino al giorno 01 ottobre e non oltre. Non ha avuto occasioni di incontro e frequentazione con ragazzi di Sutri da molti giorni – spiegano – Inoltre, per recarsi a scuola e per il rientro a casa, non ha mai preso il pullman essendo sempre stato accompagnato in macchina”.