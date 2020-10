Ancora studenti, docenti e collaboratori scolastici positivi

Coronavirus nelle scuole - Contagiato prof di Canino - Un caso a Castel Sant'Elia e due a Piansano - A Fabrica di Roma tre classi in quarantena

Viterbo – (r.s.) – Coronavirus, si allunga di giorno in giorno la lista dei casi registrati nelle scuole della Tuscia. Anche ieri altri studenti, docenti e collaboratori scolastici positivi.

Ha contratto il Covid un professore dell’istituto Paolo III di Canino. Ne dà notizia la sindaca Lina Novelli che assicura: “La scuola ha già attivato tutti i protocolli previsti dal dipartimento di prevenzione. Siamo in attesa – aggiunge – di eventuali disposizioni da parte della Asl”.

Il sindaco di Piansano, Roseo Melaragni, comunica ben due contagi che riguardano l’ambiente scolastico: un alunno minorenne e un dipendente dell’istituto.

A Fabrica di Roma un’operatrice delle elementari nella frazione di Faleri Novi è risultata positiva al test rapido antigenico, che ora deve essere confermato dal tampone molecolare. “Lavora – fa sapere il sindaco Mario Scarnati – nelle prime A e B e nella seconda A”. Per oggi, giovedì 22 ottobre, il primo cittadino ha firmato un’ordinanza: “Tutta la scuola sarà sanificata da una ditta specializzata. Le prime A e B e la seconda A rimarranno chiuse e sia i bambini sia i dipendenti che frequentano queste tre aule dovranno mettersi in quarantena”. Per precauzione, Scarnati consiglia al personale scolastico di sottoporsi al test antigenico.

A Castel Sant’Elia, tra i quattro casi di ieri, c’è pure quello di “uno studente che frequenta le scuole locali, ma che si trova – sottolinea il sindaco Vincenzo Girolami – in isolamento domiciliare dal 9 ottobre scorso”. Gli istituti del paese, dalla materna alle medie, ieri pomeriggio sono stati sanificati per “l’incremento – spiega Girolami – dei casi sul territorio comunale e anche in ambito scolastico”.

22 ottobre, 2020