“Animali morti, erba alta oltre 80 cm, rifiuti sparsi e giochi per bambini distrutti”

Viterbo – Riceviamo e pubblichiamo – Vorrei cercare di segnalare almeno a voi che avete un forte seguito, a nome del condominio “viale R. Capocci 32 – via Vanni” le condizioni del giardino pubblico, attrezzato con giochi per i più piccoli.

Animali morti, erba alta oltre 80 cm, rifiuti sparsi, giochi per bambini distrutti e nelle mani dei vandali; area verde comunale nella quale non abbiamo alcun potere, questo è quello che quotidianamente vediamo dalle nostre e finestre e soprattutto questo è l’ambiente che la nostra giunta regala a decine e decine di studenti tutte le mattine prima di entrare a scuola ed ogni giorno all’uscita.

I nostri bambini non possono accedervi per via del degrado e noi adulti non ci fidiamo neanche di attraversarlo a piedi, non sappiamo più quali strade intraprendere per farci ascoltare, rami che si spezzano con la prima pioggia o vento, immondizia mia raccolta, carcasse di animali, insetti e lucertole ovunque. Per favore supportateci

Eppure paghiamo profumatamente ogni singolo servizio, incluso Tari e Tasi.

Michele Albano

7 ottobre, 2020