Annullata la 21esima assemblea dell’Anpci

Cronaca - Era in programma il 16 e 17 ottobre a Bassano in Teverina

Bassano in Teverina – Riceviamo e pubblichiamo – Revocata la 21esima assemblea – 16esima festa nazionale dell’Anpci del 16 e 17 ottobre a Bassano in Teverina.

Considerato che la situazione Covid-19 รจ nuovamente preoccupante in quanto la curva epidemiologica in Italia, e nella fattispecie nella regione Lazio, tende a salire e che il cdm ha prorogato lo stato di emergenza, il sindaco di Bassano in Teverina, Alessandro Romoli, al fine di salvaguardare la salute pubblica, ha ritenuto opportuno, sia pur con dispiacere, di annullare la 21esima assemblea – 16esima festa nazionale dell’Anpci rinviandola a data da destinarsi.

Dispiace a tutti, ma comprendiamo bene, e condividiamo, la giustificata preoccupazione del collega di Bassano.

Ci scusiamo e ci salutiamo con un caloroso arrivederci.

Anpci

12 ottobre, 2020