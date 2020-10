Anziana morta, allarme in una casa di cura di Bomarzo

Coronavirus - Il primo cittadino Marco Perniconi: "Al via i controlli della Asl" - Il sindaco Roseo Melaragni: "A Piansano focolaio scolastico" - In tutto l'Alto Lazio altri 148 casi e 51 guariti

Viterbo – (r.s.) – Coronavirus, tre morti in un solo giorno nella Tuscia. Vittime una donna di 73 anni di Vejano ricoverata in terapia intensiva, una 97enne della casa di riposo San Francesco di Farnese deceduta a Belcolle e una 91enne di Bomarzo.

Quest’ultima è morta al pronto soccorso di Viterbo, dove era arrivata con un quadro clinico già complesso, poco dopo essere stata sottoposta al test anti-Covid. L’anziana “risiedeva – fa sapere il sindaco di Bomarzo, Marco Perniconi – nella casa di cura Myosotis, nella quale verranno effettuati tutti i controlli da parte della Asl per tutte le valutazioni del caso”.

Sono trentasei le vittime viterbesi dall’inizio della pandemia, mentre i contagi accertati finora sono 1667. Ieri, giovedì 22 ottobre, l’azienda sanitaria ne ha comunicati altri 69, su 520 tamponi effettuati. Trentaquattro sono sintomatici e due necessitano di cure ospedaliere. I ricoverati sono 56, sei dei quali in terapia intensiva. Gli attualmente positivi sfondano quota mille: sono 1023.

In aumento anche i guariti. Ben venti nelle ultime 24 ore: otto a Viterbo, quattro ad Acquapendente, tre a Orte, due a Vetralla e uno a Ronciglione, Caprarola e Gallese. Il totale sale a 609. Continua a crescere pure il numero delle persone in quarantena che tocca quota 1450.

Ieri altri 27 casi a Viterbo e sei a Montefiascone e Piansano. “Cinque – specifica Roseo Melaragni, sindaco di Piansano – appartengono al focolaio scolastico: sono tre minorenni (11enni, ndr) e due adulti”. Due classi delle medie sono in quarantena, ma il primo cittadino ha disposto la “sospensione delle lezioni in presenza per le classi di scuola secondaria di primo grado di Piansano dal 22 al 31 ottobre”.

Quattro contagi a Vetralla, Capodimonte e Carbognano. In quest’ultimo comune ha contratto il Covid anche un giovane e il sindaco Agostino Gasbarri lancia l’appello: “Invito tutti i ragazzi che sono stati in contatto con lui di rimanere a casa in isolamento volontario in attesa che la Asl effettui i tracciamenti”.

Tre i positivi a Ronciglione e a Soriano nel Cimino. Due a Nepi e a Bolsena, ma il primo cittadino Paolo Dottarelli ne ha già comunicato un terzo. Uno invece a Valetano, Vallerano, Acquapendente, Capranica, Castel Sant’Elia, Bassano Romano e Onano. Giovanni Giuliani, sindaco di quest’ultimo paese, sottolinea che “si tratta di una persona ospite di una casa di riposo fuori Onano”.

In tutto l’Alto Lazio nelle ultime 24 ore sono stati registrati 148 casi (61 nel territorio della Asl Roma 4 e 18 in Sabina) e 51 guarigioni (25 Asl Roma 4 e sei Rieti). I contagi in corso sono 2mila 309: di cui 841 nella Asl Roma 4 e 445 nel Reatino.

Coronavirus, i numeri della Tuscia

Casi totali: 1667 (564 a Viterbo; 1103 in provincia)

Attualmente positivi: 1023

Guariti: 609

Morti: 35 + 1

Ricoverati: 56 (6 in terapia intensiva)

In quarantena: 1450

Usciti dalla quarantena: 6224

Comuni con positivi

Viterbo: 564 casi (9 morti e 193 guariti)

Civita Castellana: 101 casi (22 guariti)

Tuscania: 66 casi (1 morto e 45 guariti)

Tarquinia: 63 casi (1 morto e 31 guariti)

Montefiascone: 61 casi (3 morti e 35 guariti)

Vetralla: 57 casi (14 guariti)

Farnese: 50 casi (1 morto e 0 guariti)

Nepi: 44 casi (5 guariti)

Acquapendente: 37 casi (3 morti e 26 guariti)

Ronciglione: 37 casi (14 guariti)

Capranica: 31 casi (2 morti e 4 guariti)

Fabrica di Roma: 28 casi (3 guariti)

Sutri: 27 casi (5 guariti)

Bassano Romano: 26 casi (1 morto e 8 guariti)

Castel Sant’Elia: 26 casi (0 guariti)

Monterosi: 25 casi (2 guariti)

Orte: 24 casi (17 guariti)

Oriolo Romano: 21 casi (12 guariti)

Soriano nel Cimino: 21 casi (7 guariti)

Capodimonte: 20 casi (4 guariti)

Marta: 20 casi (12 guariti)

Canepina: 17 casi (5 guariti)

Bolsena: 16 casi (1 morto e 9 guariti)

Corchiano: 16 casi (2 guariti)

Ischia di Castro: 16 casi (0 guariti)

Piansano: 15 casi (5 guariti)

Caprarola: 15 casi (2 guariti)

Valentano: 14 casi (1 morto e 1 guarito)

Vitorchiano: 14 casi (7 guariti)

Grotte di Castro: 12 casi (7 guariti)

Montalto di Castro: 11 casi (10 guariti)

Carbognano: 10 casi (1 guarito)

Monte Romano: 10 casi (6 guariti)

Vignanello: 9 casi (7 guariti)

Villa San Giovanni in Tuscia: 8 casi (3 guariti)

Bagnoregio: 7 casi (5 guariti)

Blera: 7 casi (4 guariti)

Faleria: 7 casi (3 guariti)

Graffignano: 6 casi (4 guariti)

San Lorenzo Nuovo: 6 casi (2 guariti)

Vejano: 6 casi (1 morto e 0 guariti)

Vallerano: 5 casi (0 guariti)

Vasanello: 5 casi (1 guarito)

Arlena di Castro: 3 casi (0 guariti)

Onano: 3 casi (2 guariti)

Calcata: 2 casi (0 guariti)

Canino: 2 casi (0 guariti)

Latera: 1 caso (0 guariti)

Comuni Covid-free

Celleno: 52 casi (9 morti e 43 guariti)

Gradoli: 4 casi (1 morto e 3 guariti)

Castiglione in Teverina: 3 casi (3 guariti)

Bassano in Teverina: 2 casi (2 guariti)

Cellere: 2 casi (2 guariti)

Gallese: 2 casi (2 guariti)

Proceno: 2 casi (2 guariti)

Tessennano: 2 casi (2 guariti)

Bomarzo: 1 caso (1 morto)

Lubriano: 1 caso (1 morto)

Altri: 4 casi (4 guariti)

23 ottobre, 2020