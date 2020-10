Anziano si da fuoco in centro, in mano il cartello: “Buon complenno Putin”

San Pietroburgo - È il secondo caso in Russia in una settimana

San Pietroburgo – Un uomo di 71 anni si è dato fuoco in una strada affollata del centro di San Pietroburgo in occasione del 68esimo compleanno di Putin. In mano teneva un cartello con scritto “Buon compleanno Putin”.

Il 71enne, secondo i media un piccolo imprenditore, è ora ricoverato in ospedale con ustioni di primo e secondo grado su quasi la metà del corpo.

È il secondo caso di immolazione in Russia nell’ultima settimana. Lo scorso venerdì la giornalista russa indipendente Irina Slavina si è data fuoco davanti alla sede locale del ministero degli interni nella città di Nizhnij Novgorod ed è morta per le ustioni riportate.

Un gesto estremo, che sa di accusa esplicita, visto che il giorno prima la casa della giornalista russa era stata perquisita dalla polizia e la reporter era stata accusata di essere in combutta con l’ex oligarca Mikhail Khodorkovsky, ora oppositore incallito del governo russo con base a Londra. Prima di immolarsi, la giornalista ha scritto sulla sua pagina Facebook: “Vi prego, incolpate la Federazione Russa della mia morte”.

8 ottobre, 2020