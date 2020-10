“Aperto il cantiere per i lavori di messa in sicurezza della provinciale 77”

Palazzo Gentili - Lo annuncia il presidente Nocchi: "Si tratta del tratto di strada interrotto tra Castel Sant’Elia e Civita Castellana a causa del distaccamento di alcuni massi dalla scarpata"

Viterbo – Riceviamo e pubblichiamo – Questa mattina, con grande soddisfazione di tutta l’amministrazione provinciale di Viterbo, è stato aperto il cantiere per i lavori di messa in sicurezza della strada provinciale 77.

Si tratta del tratto di strada interrotto tra Castel Sant’Elia e Civita Castellana a causa del distaccamento di alcuni massi dalla scarpata.

Un’intervento su una importante arteria di collegamento viario, caratterizzato da notevoli complessità progettuali e realizzative, sul quale tutta l’amministrazione provinciale di Viterbo ha assunto un impegno con i cittadini interediretto con le Comunità coinvolte, affinché la strada venisse riaperta al traffico in condizioni di assoluta socurezza.

Un impegno concreto. Un impegno che non poteva di certo realizzarsi con le parole, quelle spese in questo ultimo anno da chi forse ritiene che i problemi si risolvano a mezzo stampa, attaccando il lavoro della Provincia.

Proprio per questo l’Amministrazione provinciale ha scelto di evitare ogni polemica, continuando a lavorare per accantonare le risorse che potessero garantire la copertura finanziaria dell’intervento: 672.000,00 Euro stanziati in Bilancio per la messa in sicurezza attraverso la posa di sistemi di sicurezza attivi e passivi, su un’area di oltre 4250 mq, rappresentano uno sforzo non banale né ordinario, in un anno assai difficile sotto ogni punto di vista.

Nella giornata di oggi, con la partenza dei lavori sulla strada provinciale 77, ci tengo a sottolineare ancora una volta quanto il lavoro che sta facendo la Provincia di Viterbo nel mettere in campo risorse ed opere per il territorio viterbese sia possibile solo grazie all’impegno condiviso di tutta l’amministrazione.

Un lavoro in sinergia, oltre le bandiere ed i colori politici nell’interesse dei cittadini della Tuscia, che sta portando risultati positivi e dimostra come, quando al primo posto vengono messi gli interessi collettivi piuttosto che le ambizioni personali, sia possibile fare bene.

Un ringraziamento è dovuto agli uffici, che quotidianamente lavorano e studiano le soluzioni migliori da applicare, motore instancabile di tutta la macchina amministrativa.

Pietro Nocchi

Presidente della Provincia

12 ottobre, 2020