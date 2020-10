Apetto si schianta contro un muro e si ribalta, ferito anziano

Acquapendente - Intervento sulla Cassia di carabinieri, 118, vigili del fuoco ed eliambulanza

Condividi la notizia:











Acquapendente – Apetto si schianta contro un muro e si ribalta, un ferito.

L’incidente stradale è avvenuto intorno alle 14 ad Acquapendente sulla Cassia.

Per cause in corso d’accertamento un anziano di circa novanta anni, alla guida di un Ape 50, si è schiantato violentemente contro un muro.

Nello scontro il mezzo si è anche ribaltato e l’uomo è rimasto incastrato tra le lamiere.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri, i vigili del fuoco, il 118 e nelle vicinanze è atterrata l’eliambulanza.

I pompieri hanno liberato l’uomo dalla lamiere e lo hanno consegnato alle cure dei sanitari.

L’anziano è stato trasporto all’ospedale di Belcolle tramite l’elisoccorso.

I carabinieri della stazione di Bolsena hanno gestito la viabilità ed effettuato i rilievi per risalire all’esatta dinamica dell’incidente.

Non ci sono stati altri mezzi coinvolti nello scontro.

Condividi la notizia:











19 ottobre, 2020