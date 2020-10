Cronaca - Il 28enne morto nell'appartamento della madre domenica mattina

Vejano – (e.c.) – Appartamento in fiamme a Vejano, in settimana l’autopsia sul corpo di Ilia Khorosha.

L’esame è stato disposto per capire con esattezza cosa abbia causato la morte del 28enne deceduto domenica mattina durante un incendio al terzo piano di una palazzina in via Umberto I. La casa della madre.

Erano le 7 circa quando dalla cucina sono partite le fiamme. Il fumo era così tanto che è stato notato da un passante. Immediata la chiamata ai soccorsi. Ilia Khorosha si trovava in camera da letto, quando ha perso la vita. La donna fortunatamente è illesa ma sotto shock.

Da un primo esame esterno sulla salma non erano visibili bruciature o escoriazioni, dettaglio che potrebbe far pensare ad una morte avvenuta per asfissia da monossido di carbonio.

Ma solo l’autopsia, che dovrebbe essere eseguita tra giovedì e venerdì, farà luce sulle cause della morte.

20 ottobre, 2020