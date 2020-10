Approfitta dell’eco bonus per sostituire i tuoi infissi

Economia - Se è arrivato il momento di cambiare le tue vecchie finestre e di migliorare l’efficienza energetica della tua casa, ma il tuo budget te lo impedisce, scegli Castra

Tarquinia – sponsorizzato – Se è arrivato il momento di sostituire le tue vecchie finestre e di migliorare l’efficienza energetica della tua casa, ma il tuo budget te lo impedisce, scegli Castra!

Grazie al nuovo decreto Crescita, il gruppo Castra, da sempre a fianco del cliente, con l’acquisto di nuovi serramenti, ti garantisce uno sconto immediato in fattura del 50% sul prezzo finale!

Migliorare l’efficienza energetica della propria abitazione non è stato mai così conveniente.

Il Gruppo Castra, è orgoglioso di far parte dei negozi selezionati in tutta Italia per proporre questa straordinaria opportunità. E tu, non fartela scappare, chiama e prenota un appuntamento nel nostro showroom! I nostri tecnici ti mostreranno tutti i modelli di finestre disponibili, ti spiegheranno nel dettaglio come approfittare del nuovo regolamento sulla cessione del credito, e, in tutta serenità, potrai avere le tue nuove finestre recuperando immediatamente in fattura quella somma che fino a qualche mese fa ti sarebbe stata restituita dallo stato in 10 anni!

Nel nostro Showroom, troverai un servizio di consulenza che ti accompagnerà nella scelta delle nuove finestre, ti assisterà con esperienza e professionalità e individuerà il miglior prodotto per ciascuna tua esigenza.

Perché scegliere Castra?

Perché professionisti non si nasce, si diventa! E Castra è storia, è affidabilità, è dedizione e passione. Decenni trascorsi orgogliosamente al fianco del cliente. Un punto di riferimento nel quale trovare professionalità, esperienza e serietà. Scegliere il gruppo Castra per i tuoi nuovi serramenti, significa essere affiancato nella scelta dell’infisso più adatto, essere seguito fino alla completa installazione da parte del team di professionisti specializzati.

Ti aspettiamo in Showroom a Tarquinia in via v. Ferri 3.

Tel 0766 85 79 96

Castra, da sempre al tuo fianco… con stile.

Informazione pubblicitaria

23 ottobre, 2020