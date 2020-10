Arena verso la chiusura delle scuole superiori, oggi la decisione

Viterbo - Il sindaco sta valutando tutti gli aspetti e non la esclude nemmeno per i più piccoli: "Di fronte alla salute dei ragazzi non si possono fare ragionamenti diversi"

Viterbo – (e.c.) – Il sindaco Arena verso la chiusura delle scuole superiori, la decisione nel pomeriggio.

“Sto valutando molti aspetti – dichiara il sindaco Giovanni Arena – in giornata decido. Ma un’intenzione di chiusura c’è e non solo per le superiori, che comunque si stanno organizzando con la Dad, ma anche per i più piccoli. In questo caso capisco i problemi organizzativi dei genitori che lavorano e non hanno nessuno che possa badare ai figli, ma è un ragionamento che vale fino a un certo punto. Di fronte ai rischi per la salute dei propri figli poi bisogna organizzarsi”.

Nulla è ancora deciso, il primo cittadino si riserva di fare tutte le valutazioni del caso.

“Aspetto il bollettino di oggi – prosegue Arena – se riesco, in questa prima fase, penso ai provvedimenti per le superiori, poi farò altre valutazioni la prossima settimana e deciderò anche per la scuola dell’obbligo. Di fronte alla salute dei ragazzi non si possono fare ragionamenti diversi. Anche perché penso che anche i prossimi provvedimenti governativi saranno molto restrittivi.

E’ chiaro – spiega – che una cosa è l’insegnamento tradizionale e una cosa è l’insegnamento a distanza però queste sono situazioni alternative che siamo costretti ad adottare”.

Arena sembra si stia quindi indirizzando vero la chiusura. “Sì, sto seriamente facendo tutte le valutazioni del caso, quindi magari partire dalle superiori per poi proseguire con le altre scuole” dichiara il sindaco.

Al momento i contagiati nelle scuole sarebbero “circa 122 – dice Arena – su 4.500 alunni della scuola dell’obbligo (materna fino alla terza media) e altrettanti nelle superiori”.

31 ottobre, 2020