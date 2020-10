Arresto per chi non indossa mascherine in pubblico

Coronavirus - Le autorità hanno dato l'ordine alla polizia nella capitale Islamabad

Islamabad – C’è l’arresto in Pakistan per chi non indossa la mascherina.

A stabilirlo, le autorità, che hanno ordinato a tutte le attività commerciali, compresi i ristoranti e i mercati, la chiusura alle 22. Un provvedimento per limitare l’avanzata dei contagi da Coronavirus.

Nella capitale Islamabad, poi la polizia ha la facoltà di arrestare chi non indossando mascherine nei luoghi pubblici, violi le regole di distanziamento sociale.

29 ottobre, 2020