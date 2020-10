“Arrivano 130 monitor-defibrillatori per l’Ares 118”

Roma - Lo fa sapere l'assessore regionale alla Sanità D'Amato - Previsto uno stanziamento di 2,7 milioni

Condividi la notizia:











Roma – Riceviamo e pubblichiamo – “Sono stati assegnati all’Ares 118 con delibera di giunta regionale 2,7 milioni di euro per l’acquisto di 130 monitor-defibrillatori di ultima generazione per i mezzi di soccorso e di un nuovo veicolo per il trasporto ad alto bio-contenimento. Quest’ulteriore investimento serve all’ammodernamento tecnologico e a migliorare ulteriormente la risposta alla gestione dell’emergenza Covid-19 nell’ambito di un piano che prevede la completa internalizzazione dei mezzi di soccorso attualmente esternalizzati e il potenziamento della trasmissione di immagini e dati dai mezzi di soccorso alle strutture ospedaliere della rete emergenza-urgenza. Monitoreremo ora la tempestività dell’utilizzo di queste risorse nel rispetto delle procedure vigenti”.

Lo dichiara l’assessore alla Sanità della regione Lazio, Alessio D’Amato.

“C’è molta soddisfazione da parte di Ares 118 per questo investimento, che rientra nel percorso intrapreso dalla regione per il potenziamento e la qualificazione del soccorso sanitario in emergenza, al fine di dare una risposta sempre più efficace ai bisogni di salute dei cittadini del Lazio” ha commentato Maria Paola Corradi, direttore generale di Ares 118.

Regione Lazio

Condividi la notizia:











22 ottobre, 2020