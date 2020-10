Aspetta sette mesi la fine del lockdown per visitare Machu Picchu

Perù - L'impresa di un 26enne giapponese - E' stato il primo visitatore dall'inizio della pandemia da Coronavirus

Lima – Obiettivo raggiunto. Dopo sette lunghi mesi, Jesse Katayama, 26enne giapponese, è riuscito nella sua impresa. Visitare il sito archeologico del Machu Picchu.

Il ragazzo aveva progettato il viaggio alla scoperta di una delle sette meraviglie del mondo, nei minimi dettagli. Poi il lockdown nazionale per la pandemia da Covid, lo scorso 14 marzo, aveva tentato di scombinargli i piani.

Il giovane, infatti, alla vigilia della quarantena, era atterrato in Perù e si era spostato nel vicino villaggio di Aguas Caliente. Lì è rimasto per sette lunghi mesi. Non si è mai perso d’animo, anzi, sempre più determinato a raggiungere la meta.

“Volevo vedere questo sito archeologico, ma un giorno prima che lo facessi, il santuario ha chiuso a causa della pandemia. Sono rimasto con l’unico scopo di visitare questa meraviglia e non volevo andarmene senza farlo”, ha raccontato il giovane giapponese a un quotidiano peruviano.

Finalmente, la fine del lockdown gli ha permesso di realizzare il suo sogno e lo scorso 11 ottobre il ragazzo è stato il primo turista ad entrare nel sito archeologico del Machu Picchu, rimasto ancora temporaneamente chiuso ai turisti.

La riapertura al pubblico del sito è prevista per i primi di novembre salvo complicazioni da Covid-19.

13 ottobre, 2020