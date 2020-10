Assessora positiva, sindaco Bartolacci e giunta per precauzione in quarantena

Coronavirus - Tuscania - In attesa dell'esito dei tamponi che arriverà domani mattina

Tuscania – (g,f.) – L’assessora comunale Stefania Scriboni positiva al Coronavirus. Sindaco Fabio Bartolacci e la giunta in quarantena precauzionale da ieri e stamani sono stati effettuati i tamponi.

È stata la diretta interessata a darne notizia e poi il primo cittadino ha comunicato che sono già stati effettuati i tamponi, il cui esito si conoscerà domani mattina.

“Con grande dispiacere – fa sapere l’assessora Scriboni – ho appreso la notizia che sono risultata positiva al Covid 19.

Precauzionalmente nella giornata di ieri avevo già avvertito il sindaco e i consiglieri comunali che ero stata sottoposta al tampone ed ero in attesa di risposta.

Purtroppo oggi il risultato mi vede contagiata, per questo motivo e per senso civico mi sento in dovere di pubblicare questo mio stato di salute affinché tutti coloro, i quali hanno avuto contatti con me, possano provvedere ad avviare tutti quei protocolli necessari previsti dalla norma”.

Tra i primi a essere stato informato, il sindaco Bartolacci. “L’assessora Scriboni – spiega Bartolacci – già da ieri ci ha preannunciato di essersi sottoposta al tampone, aveva condizioni sanitarie che indicavano poi quello che è stato il risultato.

Da ieri quindi eravamo in preallarme e abbiamo da ieri mattina avviato quella procedura di quarantena facoltativa. Oggi io con tutti i miei consiglieri e la giunta, grazie alla Asl abbiamo effettuato i tamponi e l’esito arriverà domani mattina”.

Una situazione difficile. “È complicato per un amministratore gestire una situazione nel momento in cui risultano contagiati la stragrande maggioranza dei consiglieri comunali. Ma ci siamo organizzati per l’avvio dello smart working per chi può farlo”.

E soprattutto: “Abbiamo chiesto l’elenco del personale entrato in contatto con Stefania, per mettere anche loro in quarantena preventiva. Non dobbiamo fermare le attività del comune, ci sono scadenze da portare avanti, nonostante la situazione complicata”.

Domani arriverà l’esito dei tamponi. “Speriamo che arrivino buone notizie, ma potrebbero essercene non buone. Non fasciamoci la testa, andiamo avanti, aspettiamo e comunque l’attività comunale non va interrotta”.



17 ottobre, 2020