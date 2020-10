Montefiascone - Previsti per oggi test sierologici per gli altri dipendenti del quarto settore di palazzo Renzi Doria Sciuga

Montefiascone – (m.m.) – Assistente sociale del comune positiva al Covid-19.

Ieri un’assistente sociale del comune di Montefiascone è risultata positiva al Coronavirus.

Per la donna è scattato l’isolamento, come da protocollo, mentre sono partite le verifiche da parte della Asl e dal comune su tutti i contatti che la dipendente ha avuto negli ultimi giorni dai pazienti ai colleghi.

Per questo nella tarda mattinata di ieri il settore “servizi alle persone” è stato momentaneamente chiuso e il personale mandato a casa.

Oggi saranno effettuati test sierologici sui dipendenti del settore a cui seguirà probabilmente una sanificazione dei locali.

C’è molta apprensione per questo caso di positività al Covid-19 ma al momento non sono emerse particolari criticità.

La donna, non residente a Montefiascone, lavora nel quarto settore “servizi alle persone” di palazzo Renzi Doria Sciuga, ma poiché Montefiascone è capofila del distretto socio sanitario Vt1, l’assistente sociale ha lavorato anche negli altri paesi della zona.

Proprio il sindaco di Valentano Stefano Bigiotti è intervenuto su Facebook su questo ultimo caso.

“Sebbene non residente nel nostro territorio comunale, anche l’assistente sociale in forza al nostro organico – ha spiegato il primo cittadino di Valentano – è risultata positiva al tampone. Anche a lei rivolgiamo i nostri migliori auguri. In attesa del risultato ieri sera abbiamo già provveduto ad effettuare la sanificazione degli uffici comunali, che quindi potranno continuare nell’esercizio ordinario”.

Proprio per limitare il più possibile i contagi, da ieri, nel settore anagrafe del comune di Montefiascone, i servizi di cambio di residenza, carta d’identità e servizi di stato civile sono fruibili solo per appuntamento o online.

“Al fine di evitare assembramenti e limitare al massimo il rischio di contagio – si legge nell’avviso pubblicato sul sito internet del Comune – e nelle misure dell’emergenza Covid con decorrenza immediata si comunica che i servizi di cambio di residenza, carta d’identità e servizi di stato civile possono essere usufruiti, fino al termine dell’emergenza, solo previo appuntamento ai numeri 0761832050 – 0761832027 – 0761832052 oppure tramite mail anagrafe@pec.comune.montefiascone.vt.it comunicando le generalità, il servizio richiesto e un numero telefonico per essere ricontattati. Si ricorda che il cambio di residenza può anche essere effettuato completamente on line. Ci scusiamo per il disagio”.

Al momento le persone attualmente positive al Covid-19 residenti a Montefiascone sono nove.

Tra queste ci sono due vigili del fuoco, uno in servizio a Viterbo e l’altro al distaccamento di Gradoli, e uno studente 17enne.

Inoltre nelle ultime ore ha destato preoccupazione la situazione creatasi all’istituto Villa Santa Margherita ma al momento sembrerebbe tutto sotto controllo.

Dall’inizio della pandemia si sono registrati a Montefiascone 47 casi in tutto, con tre morti, 35 guariti e nove persone attualmente positive.

20 ottobre, 2020