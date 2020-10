Atletica leggera, ottimi piazzamenti per Sara e Matteo Cianchelli

Sport - La prima ha raggiunto il quinto posto al trofeo regionale Fulvio Villa di Tivoli, il secondo ha ottenuto la medaglia d'argento alla festa del mezzofondo di Rieti

Tivoli – Stavolta la pioggia risparmia Tivoli e la terza tappa del trofeo Fulvio Villa di marcia regionale fila via liscia come l’olio, senza rovesci e vento.

Spazio per tutti, dai big azzurri (Palmisano e Fortunato per Podebrady tra 7 giorni) fino a ragazzi, Cadetti e Master. Una festa allo stadio Olindo Galli sabato 3 ottobre per la marcia, che riprende ritmo dopo lo stop forzato dovuto alla pandemia.

Buono il ritorno alle gare per Sara Cianchelli della Finass assicurazioni Atletica Viterbo che ha partecipato alla gara riservata alla categoria Ragazze di 2 chilometri cogliendo la quinta posizione con il tempo di 12’21”, andando molto vicina al suo personal best.

Domenica 4 ottobre invece è andata in scena al Raul Guidobaldi di Rieti la festa del mezzofondo che ha visto impegnati sulle varie distanze numerosi e qualificati atleti della regione; tra questi anche il portacolori dell’Atletica Alto Lazio Matteo Cianchelli che si è migliorato nettamente sulla distanza degli 800 metri, portando il suo personal best a 2’03″75. Il viterbese ha corso nella seconda serie, dominando la gara fin dalle prime battute e chiudendo con netto margine sul secondo classificato.

Domenica 11 ottobre invece tornano le gare al campo sportivo scolastico di Viterbo con il recupero del trofeo d’autunno, gara non disputata la settimana scorsa per le avverse condizioni meteo e che vedeva iscritti atleti di assoluto livello nazionale.

5 ottobre, 2020