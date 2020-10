Attaccati da uno squalo in vacanza, 12enne perde un braccio e la guida una gamba

Sharm El-Sheikh - Ferita lievemente la madre

Sharm El-Sheikh – Dramma a Sharm El-Sheikh. Madre e figlio attaccati da uno squalo mentre fanno snorkeling assieme a una guida di origini egiziane: il 12enne ha perso un braccio, mentre l’accompagnatore una gamba. Ferita in maniera più lieve la donna.

L’aggressione è avvenuta domenica scorsa al largo di Sharm El-Sheik, sul mar Rosso. La conferma da parte delle autorità è arrivata però solamente nella giornata di ieri, martedì 27 ottobre. E’ stato il ministero dell’Ambiente a rendere noto che i due turisti, madre e figlio ucraini, erano in acqua insieme alla loro guida quando, nel parco nazionale di Ras Mohammed, sono stati attaccati da uno squalo pinna bianca oceanico lungo circa due metri.

Tutti sono stati trasferiti in ospedale: il 12enne ora si troverebbe in terapia intensiva e l’intervento chirurgico a cui è stato sottoposto non sarebbe riuscito a salvargli il braccio.

28 ottobre, 2020