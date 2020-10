Papa Francesco: “Prego per le vittime e per l’amato popolo francese”

Città del Vaticano - Il pontefice esprime solidarietà per l'attacco a Nizza nel quale hanno perso la vita tre persone

Città del Vaticano – Anche Papa Francesco si unisce al coro di cordoglio che stanno arrivando in queste ore alla Francia per l’attacco a Nizza, nel quale hanno perso la vita tre persone.

“Sono vicino alla comunità cattolica di Nizza, in lutto per l’attacco che ha seminato morte in un luogo di preghiera e di consolazione”, si legge sul profilo Twitter del pontefice.

“Prego per le vittime – ha concluso Papa Francesco -, per le loro famiglie e per l’amato popolo francese, perché possa reagire al male con il bene”.

Questa mattina a Nizza c’è stato un attacco nella chiesa di Notre-Dame. Tre le vittime, tra cui una donna decapitata, e diversi feriti.

Poche ore dopo, come riporta Europe 1, ad Avignone un uomo armato di coltello avrebbe tentato di aggredire degli agenti di polizia per strada e sarebbe stato ucciso. L’uomo avrebbe gridato “Allah Akbar”.

Sempre nella mattinata di oggi a Gedda, in Arabia Saudita, una guardia del consolato francese sarebbe rimasta ferita da una persona dopo essere stata aggredita da un uomo.

29 ottobre, 2020