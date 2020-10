Attivo nuovo corso per diventare volontari della croce rossa

Salute - E' possibile iscriversi entro il 12 ottobre

Viterbo – Riceviamo e pubblichiamo – E’ attivo un nuovo corso per diventare volontari della croce rossa Italiana se sei interessato scrivi una mail lasciando i tuoi recapiti a viterbo@cri.it oppure registrati al seguente link https://gaia.cri.it/registrati/aspirante/ entro il 12 ottobre.

La croce rossa italiana è un’associazione senza fini di lucro con prerogative di carattere internazionale, ha per scopo l’assistenza sanitaria e sociale sia in tempo di pace sia in tempo di conflitto.

La croce rossa italiana è riconosciuta dalla Repubblica Italiana con il decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178 quale Società volontaria di soccorso ed assistenza, ausiliaria dei poteri pubblici in campo umanitario, in conformità alle Convenzioni di Ginevra ed ai successivi Protocolli aggiuntivi, e quale unica Società Nazionale della Croce Rossa autorizzata ad esplicare le sue attività sul territorio italiano.

8 ottobre, 2020