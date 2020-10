“Aumento Irpef, FdI disconosca la posizione dell’assessora Mercuri”

Sutri - La nota del Movimento popolare

Sutri – Riceviamo e pubblichiamo – Prendiamo atto che il circolo Fratelli di Italia di Sutri si è dissociato dall’inopportuno aumento dell’addizionale comunale Irpef, votato dalla sola maggioranza di governo.

Ci fa piacere perché questa decisione è in linea con la posizione assunta dal nostro rappresentante in consiglio comunale Alessio Vettori.

Dall’altro lato, però, ci saremmo aspettati una “presa di distanze netta” anche dalla rappresentante massima del circolo Fratelli di Italia sutrino in giunta, Claudia Mercuri, che ricordiamo ha votato a favore dell’aumento dell’addizionale comunale Iperf che lo stesso circolo FdI di Sutri giustamente contesta.

Crediamo che dopo il ribaltone politico, con l’avallo anche dell’assessora Mercuri che ha concesso a Lillo Di Mauro di essere il vicesindaco dell’antichissima città e dopo quest’ultimo gesto indegno di innalzamento delle tasse soprattutto a discapito delle fasce di reddito più deboli, non ci siano più (per noi già non c’erano da due anni) i presupposti per continuare a sostenere l’amministrazione Sgarbi.

Ci auguriamo che il circolo di Fratelli di Italia di Sutri disconosca anche l’operato dell’assessore Mercuri (FdI), interrompendo di fatto l’appoggio politico a Sgarbi e incominci seriamente ad opporsi a questo modo di amministrare e fare politica.

Movimento popolare di Sutri

5 ottobre, 2020