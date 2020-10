Autista bus accoltellato, ancora nessuna traccia dell’aggressore

Capranica - In corso le indagini dei carabinieri

Condividi la notizia:











Capranica – Ancora nessuna traccia dell’accoltellatore dell’autista dell’autista aggredito ieri sera.

E’ scappato nel buio della sera, a Capranica, dopo aver tentato una rapina a bordo di un autobus sostitutivo di Ferrovie dello Stato per la tratta Viterbo-Roma.

L’uomo, un extracomunitario, ieri sera, è salito sul pullman intorno alle 19 nei pressi di ponte dei Cacchià con un coltello in mano e si è poi scagliato contro l’autista per rapinarlo, poi, senza riuscire a portar via niente lo ha colpito con un fendente all’addome ed è scappato.

I carabinieri della compagnia di Ronciglione si sono messi subito alla ricerca del malvivente ma ad oggi di lui non vi è ancora alcuna traccia, anche se in paese sarebbe circolata la voce che sia stato individuato e arrestato.

Condividi la notizia:











28 ottobre, 2020