Automobilista minacciato con un coltello, gli portano via cellulare e 10 euro

Napoli - Rintracciati i due presunti responsabili - Sono stati sottoposti a fermo per rapina aggravata

Napoli – Brutta avventura sabato notte per un automobilista di Napoli. L’uomo, a bordo di un’auto in sosta sulla Circumvallazione esterna di Napoli, è stato avvicinato da un’altra macchina con a bordo due persone che, armate di un coltello, gli hanno portato via il cellulare e 10 euro.

L’automobilista derubato ha denunciato l’accaduto in commissariato e gli agenti sono riusciti a trovare i presunti responsabili.

“La vittima – si legge nella nota della questura – si è recata presso gli uffici del commissariato Secondigliano per denunciare l’accaduto e i poliziotti, grazie alle descrizioni fornite dalla vittima, hanno intercettato e bloccato l’auto con a bordo uno dei due rapinatori nei pressi dello svincolo di Casoria, mentre il complice è stato, poco dopo, rintracciato nella sua abitazione dove è stato rinvenuto il telefonino rubato”.

La nota aggiunge che “i due sono stati sottoposti a fermo per rapina aggravata che stamattina è stato convalidato dall’autorità giudiziaria”.

5 ottobre, 2020