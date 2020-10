“Avete aumentato le tasse in un momento d’emergenza Covid”

Viterbo - Giacomo Barelli (Forza civica) porta in consiglio comunale l'avviso per la Tari: "66 euro in più e come me tanti altri"

Condividi la notizia:











Viterbo – (g.f.) – “Le tasse le avete aumentate eccome, anche se Arena ha detto il contrario”. Si parla di bilancio in consiglio comunale e Giacomo Barelli (Forza civica) fa due conti. Nelle tasche sue, ma anche in quelle dei viterbesi. Perché si parla della tassa sui rifiuti.

“Il sindaco – ricorda Arena – aveva detto in consiglio comunale che le tasse l’amministrazione le aveva abbassate. Non è così”.

L’esponente d’opposizione lo dice a ragion veduta. “Io – spiega Barelli – nel 2019 per lo stesso immobile e identico nucleo familiare, tre persone, ho pagato 431 euro o quest’anno pago 497 euro. Ma non solo io. Stanno arrivando bollette più care nelle case dei cittadini.

L’avevamo detto che le tasse aumentavano, non erano cavolate come il centrodestra voleva far passare. Aumentate le tasse in un clima d’emergenza Covid che stiamo vivendo”.

Alvaro Ricci (Pd) quantifica nel 18% in più e Massimo Erbetti (M5s) porta l’esempio delle case vacanza.

“Più 7% – rimarca Erbetti – dopo che per tre mesi sono rimaste chiuse e dopo hanno lavorato molto poco”. Non a tutti, però, è andata male.

“Io ho pagato 10 euro in meno – gli fa eco dai banchi della maggioranza Antonio Scardozzi (FdI) – l’anno scorso 430 euro, quest’anno 420.

Come aveva preannunciato il sindaco Arena. Per i nuclei familiari composti da una persona o due, tutto rimaneva come prima. A me l’importo è addirittura calato. Dai tre in su sarebbe aumentato”. Non a tutti è andata così.

Condividi la notizia:











29 ottobre, 2020