Baby rapinatore ucciso, la madre: “Voleva lasciare la città per un futuro diverso”

Napoli - "Chiedo verità e giustizia sulla morte di mio figlio"

Napoli – Chiede “giustizia e verità” sulla morte di suo figlio, la madre di Luigi Caiafa, il 17enne rimasto ucciso, domenica, dopo un tentativo di rapina a Napoli, in via Duomo.

La dinamica di quanto avvenuto è ancora tutta da chiarire. In due, con il volto coperto da casco, uno armato di una pistola-replica, avrebbero minacciato tre persone in un’auto ferma a lato della strada perché consegnassero loro soldi e smartphone. La polizia sarebbe entrata in azione in borghese e nel corso dell’intervento, per circostanze da chiarire, Caiafa sarebbe rimasto ucciso.

17 anni, finito in una comunità per minori dopo essere stato trovato in possesso di droga, aveva ottenuto la messa alla prova intraprendendo un percorso formativo di rieducazione.

“Voleva lasciare Napoli per avere un futuro diverso. Chiedo verità e giustizia sulla morte di mio figlio, voglio sapere come e perché è stato ammazzato” ha detto sua madre, attraverso il suo legale Giuseppe De Gregorio.

Al momento, come riporta NapoliToday, il poliziotto che ha sparato non risulterebbe indagato. E’ probabile che l’agente venga ascoltato domani dal pm Claudio Basso.

5 ottobre, 2020