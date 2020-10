“Bagnaia, borgo da pulire almeno ogni 15 giorni”

Viterbo - Elisa Cepparotti (Lega) consegna al sindaco Arena una raccolta firme per chiedere il passaggio di una spazzatrice com'era un tempo

Viterbo – (g.f.) – Il centro storico di Bagnaia va tenuto pulito. Per questo un gruppo di residenti ha raccolto 128 firme, consegnate al sindaco Giovanni Arena, durante la seduta di consiglio straordinario sui rifiuti.

A farsi portavoce, Elisa Cepparotti (Lega).

“Una raccolta firme – spiega Cepparotti – in cui chiedono la possibilità di far passare nel borgo una mini spazzatrice, come avveniva già in passato”.

Richiesta non particolarmente difficile da soddisfare. “Una volta ogni due settimane – precisa Cepparotti – perché il borgo è un gioiello a vocazione turistica e va tenuto al meglio”.

A palazzo dei Priori faranno due conti. A Bagnaia si augurano che siano giusti e il macchinario arrivi.

7 ottobre, 2020