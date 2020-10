Bagnaia, modifiche alla viabilità in via Cardinal Ridolfi

Viterbo - I provvedimenti del comune

Viterbo – Riceviamo e pubblichiamo – Bagnaia, complesso residenziale Ater: istituzione del senso unico in via cardinal Ridolfi, nella direttrice di marcia da via T. Ghinucci (in senso antiorario), con divieto di accesso nell’opposta direttrice di marcia.

In via cardinal Ridolfi, dal civico 7 al civico 13, sarà istituito il divieto di sosta con rimozione ambo i lati.

I provvedimenti, disposti con apposita ordinanza del comando di polizia locale (n. 529 del 10/9/2019), entreranno in vigore non appena realizzata l’apposita segnaletica.

Comune di Viterbo

30 ottobre, 2020