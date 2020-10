Washington - Donald Trump sull'emergenza Coronavirus: “Siate forti e vigili, vaccini e cure stanno arrivando”

Condividi la notizia:











Washington – “Forte balzo della piaga cinese in Europa ed in altri paesi che le fake news indicavano come esempio perché stavano facendo bene e che la situazione negli Usa stava peggiorando”.

Lo ha scritto il presidente degli Usa Donald Trump su Twitter.

“Siate forti e vigili, farà il suo corso. Vaccini e cure stanno arrivando rapidamente” ha aggiunto Trump.

Condividi la notizia:











12 ottobre, 2020