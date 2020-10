Bambini e ragazzi positivi, ventinove hanno tra uno e 18 anni

Coronavirus - Sono tra i 167 casi di ieri scoperti su un numero di tamponi mai così alto: 875 - A Viterbo più di 400 attualmente positivi - In tutto l'Alto Lazio un morto e 228 contagiati in 24 ore

Viterbo – (r.s.) – Il Coronavirus torna a battere ogni record nella Tuscia. Ieri, venerdì 23 ottobre, sono stati registrati ben 167 nuovi casi. Scoperti però su un numero di tamponi mai così alto: 875.

Centocinque i sintomatici e cinque i ricoverati che portano il totale a 59, sette dei quali sono in terapia intensiva.

I contagiati accertati finora sono 1834, di cui 619 già guariti. Nelle ultime 24 ore si sono liberati del virus in dieci: due a Viterbo, Acquapendente e Ronciglione, uno a Latera, Orte, Canepina e Civita Castellana.

Gli attualmente positivi sono 1180, mentre sono 1569 le persone in isolamento domiciliare.

Gli ultimi casi sono stati registrati in 34 comuni della Tuscia. Cinquantatré solo a Viterbo, che supera le 400 infezioni in corso. Diciassette a Civita Castellana, vicino a quota cento. “Un nostro concittadino – ricorda il sindaco Luca Giampieri – è ricoverato in terapia intensiva a Belcolle, quattro a malattie infettive e due nella casa famiglia distrettuale L’abbraccio di Arianna”.

Tra i 167 nuovi infetti ci sono numerosi bambini e ragazzi: in 29 hanno tra uno e 18 anni. Ha un anno una bambina di Corchiano risultata positiva insieme alla mamma. La piccola frequenta il nido famiglia le cui “attività – sottolinea l’amministrazione comunale – cautelativamente erano state interrotte da alcuni giorni. Nonostante questo si è ritenuto opportuno rinviare la ripresa al 30 ottobre”.

A Fabrica di Roma positivi anche due ragazzi delle scuole medie. Giovani pure i contagiati a Bolsena, che frequenta le scuole superiori, e a Bassano Romano (una 20enne) e un 28enne di Valentano. A Ronciglione ha contratto il Covid il figlio 20enne del comandante della compagnia dei carabinieri Alfredo Tammelleo, pure lui positivo.

Non mancano i casi in ambito familiare. Non solo a Corchiano e Ronciglione, ma anche a Nepi, Carbognano e Vitorchiano. In quest’ultimo comune sono bene sette i nuovi infetti. “Uno solo – fa sapere il sindaco Ruggero Grassotti – è collegato in modo indiretto alla comunità scolastica. Tutti stanno trascorrendo la convalescenza in isolamento domiciliare e riportano sintomi lievi”.

Tutto l’Alto Lazio raggiunge i 2mila 558 attualmente positivi: 1180 nella Tuscia, 887 nel territorio della Asl Roma 4 e 491 in Sabina. In 24 ore 228 contagi in più (167 Tuscia, 61 Asl Roma 4 e 54 Rieti) e 52 guariti (24 Asl Roma 4, 20 Viterbo e 8 Rieti). A Ladispoli è morto un uomo di 80 anni.

I casi di ieri nella Tuscia

53 a Viterbo, 17 a Civita Castellana, 11 a Montefiascone, 8 a Tuscania, 7 a Vitorchiano, 6 a Nepi e Fabrica di Roma, 5 a Capranica e Vetralla, 4 a Grotte di Castro, Tarquinia e Carbognano, 3 a Ischia di Castro, Corchiano, Castel Sant’Elia, Arlena di Castro e Ronciglione, 2 a Montalto di Castro, Valentano, Bassano Romano, Bolsena e Capodimonte, 1 a Canino, Marta, Faleria, Blera, Gallese, Canepina, Oriolo Romano, Orte, Piansano, Soriano nel Cimino, Sutri e Caprarola

Coronavirus, i numeri della Tuscia

Casi totali: 1834 (617 a Viterbo; 1217 in provincia)

Attualmente positivi: 1180

Guariti: 619

Morti: 35 + 1

Ricoverati: 59 (7 in terapia intensiva)

In quarantena: 1569

Usciti dalla quarantena: 6267

Comuni con positivi

Viterbo: 617 casi (9 morti e 195 guariti)

Civita Castellana: 118 casi (23 guariti)

Tuscania: 74 casi (1 morto e 45 guariti)

Montefiascone: 72 casi (3 morti e 35 guariti)

Tarquinia: 67 casi (1 morto e 31 guariti)

Vetralla: 62 casi (14 guariti)

Farnese: 50 casi (1 morto e 0 guariti)

Nepi: 50 casi (5 guariti)

Ronciglione: 40 casi (16 guariti)

Acquapendente: 37 casi (3 morti e 28 guariti)

Capranica: 36 casi (2 morti e 4 guariti)

Fabrica di Roma: 34 casi (3 guariti)

Castel Sant’Elia: 29 casi (0 guariti)

Bassano Romano: 28 casi (1 morto e 8 guariti)

Sutri: 28 casi (5 guariti)

Monterosi: 25 casi (2 guariti)

Orte: 25 casi (18 guariti)

Capodimonte: 22 casi (4 guariti)

Oriolo Romano: 22 casi (12 guariti)

Soriano nel Cimino: 22 casi (7 guariti)

Marta: 21 casi (12 guariti)

Vitorchiano: 21 casi (7 guariti)

Corchiano: 19 casi (2 guariti)

Ischia di Castro: 19 casi (0 guariti)

Bolsena: 18 casi (1 morto e 9 guariti)

Canepina: 18 casi (6 guariti)

Caprarola: 16 casi (2 guariti)

Grotte di Castro: 16 casi (7 guariti)

Piansano: 16 casi (5 guariti)

Valentano: 16 casi (1 morto e 1 guarito)

Carbognano: 14 casi (1 guarito)

Montalto di Castro: 13 casi (10 guariti)

Monte Romano: 10 casi (6 guariti)

Vignanello: 9 casi (7 guariti)

Blera: 8 casi (4 guariti)

Faleria: 8 casi (3 guariti)

Villa San Giovanni in Tuscia: 8 casi (3 guariti)

Bagnoregio: 7 casi (5 guariti)

Arlena di Castro: 6 casi (0 guariti)

Graffignano: 6 casi (4 guariti)

San Lorenzo Nuovo: 6 casi (2 guariti)

Vejano: 6 casi (1 morto e 0 guariti)

Vallerano: 5 casi (0 guariti)

Vasanello: 5 casi (1 guarito)

Canino: 3 casi (0 guariti)

Gallese: 3 casi (2 guariti)

Onano: 3 casi (2 guariti)

Calcata: 2 casi (0 guariti)



Comuni Covid-free

Celleno: 52 casi (9 morti e 43 guariti)

Gradoli: 4 casi (1 morto e 3 guariti)

Castiglione in Teverina: 3 casi (3 guariti)

Bassano in Teverina: 2 casi (2 guariti)

Cellere: 2 casi (2 guariti)

Proceno: 2 casi (2 guariti)

Tessennano: 2 casi (2 guariti)

Bomarzo: 1 caso (1 morto)

Latera: 1 caso (1 guarito)

Lubriano: 1 caso (1 morto)

Altri: 4 casi (4 guariti)

24 ottobre, 2020