Bangladesh, approvata la pena di morte per il reato di stupro

Dacca - La decisione del governo arriva dopo un'ondata di proteste popolari per l'ennesimo caso di violenza sessuale contro una donna

Condividi la notizia:











Dacca – Il governo del Bangladesh ha approvato un decreto che inasprisce la pena massima per lo stupro. Da oggi questo reato potrà essere punito anche con la pena di morte.

Il decreto che porta la pena massima per lo stupro dall’ergastolo alla pena capitale è stato approvato ieri dalla prima ministra Sheikh Hasina ed entra in vigore oggi, martedì 13 ottobre.

La decisione di inasprire la pena per il reato di stupro è stata annunciata dal governo dopo una forte ondata di proteste che negli ultimi giorni ha inondato diverse città del paese, compresa la capitale Dacca. A scatenare la rabbia popolare un video che circola sui social che mostra alcuni uomini che si spogliano e stuprano una donna. Da qui la richiesta dei manifestanti di introdurre la pena capitale per questo tipo di reato.

Per lo stupro di gruppo sono stati arrestati otto uomini, ma secondo gli attivisti per i diritti delle donne solo una piccola percentuale delle vittime riesce ad ottenere giustizia. Per questo ultimo episodio e per altri precedenti, i manifestanti, tra cui molti studenti, sono scesi in strada al grido di “impiccate gli stupratori”.

Condividi la notizia:











13 ottobre, 2020