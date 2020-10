Bangladesh, migliaia di manifestanti in piazza contro Macron

Dacca - Il presidente francese nei giorni scorsi ha difeso il diritto di espressione e le vignette satiriche su Maometto

Dacca – Sono scesi in migliaia in piazza a Dacca, la capitale del Bangladesh, per protestare contro la Francia e il presidente Macron.

I manifestanti chiedono il boicottaggio dei prodotti francesi e hanno bruciato un’immagine raffigurante il presidente Macron, che nei giorni scorsi ha difeso il diritto di espressione e le vignette satiriche sul profeta Maometto.

Sembrerebbe che la manifestazione a Dacca sia stata organizzata da un partito islamista. I manifestanti sono stati comunque fermati prima che potessero avvicinarsi all’ambasciata francese.

Negli ultimi giorni il presidente Macron è diventato il bersaglio di diverse manifestazioni in alcuni paesi musulmani. Le proteste sono iniziate quando il premier francese, in un tributo in onore del professore francese decapitato il 16 ottobre dopo aver mostrato ai propri alunni alcune vignette satiriche raffiguranti Maometto, aveva difeso la libertà di espressione.

A sostenere le proteste contro Macron è il presidente turco Erdogan, che si è unito alla campagna di boicottaggio dei prodotti francesi.

27 ottobre, 2020