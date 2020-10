Baschirotto inguaia Maurizi, contro il Bari una difesa da inventare

Sport - Calcio - Serie C - Il rosso del centrale con la Turris, unito all'assenza di Markic, lascia la Viterbese con i soli Mbende, Bianchi, Ricci e De Santis a disposizione - Per il tecnico anche l'ipotesi di arretrare Besea

di Samuele Sansonetti

Viterbo – Allarme rosso in casa Viterbese.

Quella che a inizio settimana sembrava solo un’ipotesi remota, si è trasformata in una dura realtà. Domenica, infatti, la squadra di Maurizi sarà costretta ad affrontare il Bari senza due difensori titolari su tre.

All’assenza di Markic per infortunio si aggiunge quella di Baschirotto, espulso per il doppio giallo rimediato contro la Turris e fermato per un turno dal giudice sportivo. Il centrale inguaia e non poco il suo allenatore, che rimane con il solo Mbende tra i titolari più Bianchi, Ricci e forse De Santis, tornato in gruppo ma difficilmente impiegabile per tutti i 90 minuti.

Reinventare la difesa in così poco tempo sarà molto difficile, dal momento che dopo l’infrasettimanale si torna in campo già domenica. E per giunta contro la squadra che guida la classifica con il migliore attacco delle prime tre giornate con sette gol in tre match (di cui sei messi a segno a metà tra l’ex Celiento e Antenucci). Il tutto con una situazione di classifica che con un’altra sconfitta inizierebbe a preoccupare.

Il cambio di modulo, magari con una difesa a quattro, al momento rimane solo un’opzione che comunque rimane percorribile fino alla fine così come l’arretramento di Besea (disponibile per domenica così come Cappelluzzo). Se ne saprà di più negli ultimi due allenamenti che la squadra sosterrà tra Canepina e Viterbo.

