Belgio, Petra De Sutter è la prima ministra transgender d’Europa

Bruxelles - Si occuperà della Funzione pubblica e delle Imprese pubbliche - “Ho un forte senso della giustizia e trovo così ingiusto che le persone nel mondo soffrano semplicemente per quello che vogliono essere”

Bruxelles – Petra De Sutter è la prima ministra transgender d’Europa. Dopo 600 giorni di governo di minoranza, ieri il Belgio ha trovato un accordo in parlamento che consentirà di creare un governo di maggioranza guidato da De Croo.

La nuova ministra della Funzione pubblica e delle Imprese pubbliche sarà Petra De Sutter, scesa in politica nel 2014 candidandosi in parlamento e diventando poi europarlamentare.

Oggi 56enne, è diventata donna 16 anni fa e quando si è stata eletta nel 2014 è stata la prima donna transgender in una lista parlamentare d’Europa.

“Non tutti hanno avuto la fortuna nella vita che ho avuto io, nell’essere accettati nel mio ambiente di lavoro e dal mio partner. Infatti, pochissime persone nella mia situazione hanno avuto questa fortuna – ha detto in un’intervista pubblicata sul suo sito -. Questo è il motivo per cui ho bisogno di fare qualcosa, per coloro che non hanno avuto questa fortuna. Ho un forte senso della giustizia e trovo così ingiusto che le persone nel mondo soffrano semplicemente per quello che vogliono essere”.

