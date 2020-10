Il Belgio schiera l’esercito, ma è record di positivi tra i militari

Bruxelles - Una fonte del quotidiano Le Soir, che riporta la notizia: “Alcuni comandi locali mostrano una certa riluttanza ad applicare i protocolli di sicurezza“

Bruxelles – Con oltre 10mila casi giornalieri di positività, il Belgio si appresta a varare nuove misure di contenimento dei contagi da Coronavirus. Tra i provvedimenti imminenti ci sarebbe anche l’utilizzo delle forze dell’esercito per aiutare il sistema sanitario.

Secondo quanto riferisce il quotidiano Le Soir, sono già molte le critiche alla decisione perché negli ultimi giorni i casi di contagio di militari e familiari di soldati si è innalzato vertiginosamente.

Secondo il progetto, si tratterebbe di circa 1500 soldati. I medici e gli infermieri militari dovranno andare a supportare la sanità, mentre altri soldati aiuteranno con i trasporti dei malati e con la logistica.

“I nostri soldati in esercitazione in Germania non vengono risparmiati. 75 di loro sono già stati rimpatriati per la quarantena a seguito di un test positivo – ha raccontato una fonte al quotidiano Le Soir -. Inoltre, sei soldati risultati positivi sono ancora in quarantena sul posto in attesa di evacuazione. Alcuni comandi locali mostrano, a diversi livelli, una certa riluttanza ad applicare i protocolli di sicurezza“.

26 ottobre, 2020