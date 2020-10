“Bene la dematerializzazione dei buoni per l’acquisto di alimenti senza glutine”

Politica - La consigliera regionale De Vito (M5s). "Finalmente i consumatori del Lazio potranno spendere l'importo in più soluzioni diverse"

Roma – Riceviamo e pubblichiamo – “Apprendo con piacere che finalmente anche la regione Lazio si doterà di strumenti per la dematerializzazione dei buoni per l’acquisto di alimenti senza glutine”. Così in una nota la consigliera regionale M5s del Lazio, Francesca De Vito.

“Già a maggio 2019 – continua De Vito – avevo presentato una interrogazione all’assessore della Sanità, per conoscere le motivazioni dei ritardi sull’attivazione di buoni digitali per i cittadini affetti da celiachia, promessi per i primi mesi dello scorso anno. Fino ad oggi non ci era stata data alcuna notizia riguardo l’avvio di una nuova procedura”.

“Dal 1 novembre, finalmente tutti i cittadini che necessitano di alimenti senza glutine potranno acquistarli quando e dove vogliono – conclude – senza dover spendere l’intero importo in unica soluzione. Ci sono voluti troppi mesi, ma l’importante è averli ottenuti”. po

Francesca De Vito

Consigliera regionale M5s Lazio

6 ottobre, 2020