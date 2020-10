Bimba di due anni ingerisce la cocaina trovata in casa, denunciata la mamma

Vicenza - La piccola è finita in ospedale - Entrambe sono state prese in carico dai servizi sociali e affidate a una comunità

Vicenza – Lascia la droga incustodita in giro per casa e la figlia, di nemmeno due anni, la ingerisce. A salvarla una corsa al pronto soccorso di Santorso.

E’ accaduto lo scorso agosto in provincia di Vicenza, ora per la donna è scattata una denuncia per lesioni personali e abbandono di minore.

Da analisi e accertamenti svolti in ospedale al momento dell’accesso, sarebbe emerso che la bimba aveva assunto cocaina e cannabinoidi. Sostanze forse lasciate a portata di mano, su qualche tavolo o mobile facilmente raggiungibile in casa. Allora, in piena estate, i carabinieri della compagnia di Schio, informati, avevano fatto scattare le indagini: sono state raccolte le testimonianze di parenti, familiari e personale sanitario che avrebbero confermato la dipendenza dalla droga della mamma. Per quest’ultima, già con precedenti, i militari hanno fatto scattare ora la denuncia per lesioni personali e abbandono di minori. Mamma e piccola, prese in carico dai servizi sociali, sono state affidate a una comunità.

Il caso, per la sua gravità e delicatezza, è costantemente seguito dalla procura di Vicenza.

30 ottobre, 2020