Salute - Da oggi al 25 ottobre per permettere una sanificazione incisiva dei locali - Un altro positivo al Colasanti di Civita Castellana

Condividi la notizia:











Farnese – Bimba positiva al Covid, chiusa la scuola d’infanzia di Farnese.

Il sindaco Giuseppe Ciucci ha firmato l’ordinanza ieri mattina. Da oggi e fino al 25 ottobre l’istituto resterà chiuso per l’intervento di sanificazione dei locali.

“Considerando che i locali vengono igienizzati quotidianamente – si legge nell’ordinanza di Ciucci – ma a scopo cautelare, al fine di consentire un intervento più incisivo per garantire la salute degli alunni e di tutto il personale operante all’interno della struttura, si rende necessario interdire l’accesso alla stessa per il tempo necessario per l’esecuzione dell’intervento straordinario di igienizzazione”.

L’operazione sarà effettuata da una dita specializzata.

Un altro caso di positività al Covid è stato registrato all’istituto Colasanti di Civita Castellana, ma si tratta di un giovane di Corchiano.

“Il caso di positività al Covid-19 comunicato oggi dalla Asl di Viterbo, fa riferimento al link epidemiologico scolastico già più volte evidenziato e relativo all’Istituto Colasanti di Civita Castellana che ha coinvolto anche un terzo nostro ragazzo, Profili Niccolò – annuncia il comune di Corchiano -. Ringraziamo i genitori che hanno dato la disponibilità a diffondere il nominativo e che si sono attivati per ricostruire i contatti e avvertire le persone con cui sono venuti a contatto negli ultimi giorni.

Fortunatamente Niccolò dopo qualche lieve sintomo simil-influenzale è ora asintomatico e in isolamento domiciliare presso la propria abitazione”.

Condividi la notizia:











16 ottobre, 2020