Sutri - Il sindaco Vittorio Sgarbi in un post su Facebook

Sutri – “Bloccato l’iter per le cittadinanze onorarie, medito le dimissioni”. Sono le parole di Vittorio Sgarbi, sindaco di Sutri.

Starebbe pensando di lasciare il suo incarico e lo ha fatto sapere attraverso Facebook.

In un post, in cui allega la foto di Andrea Bocelli, il primo cittadino scrive: “Sutri: bloccato iter per le cittadinanze onorarie. Medito dimissioni. Avrebbero dovuto essere ambasciatori della città : Andrea Bocelli, Riccardo Scamarcio, Edi Rama, Gigi Proietti, Patty Pravo, Sabino Cassese, Michele Placido, Moni Ovadia, Federico Fortini”.

Diversi i commenti da chi si chiede le motivazioni delle candidature avanzate da Sgarbi a chi le trova bellissime e chi ancora “consiglia” al sindaco di “non meditarle solo le dimissioni…”.

3 ottobre, 2020