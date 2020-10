Blocco anti-assembramento dalle 18 anche a viale Trento

Coronavirus - A Viterbo diventano nove le mini zone rosse

Viterbo – (raff.stro.) – Coronavirus, diventano nove le mini zone rosse a Viterbo.

Nelle prossime ore il sindaco Giovanni Arena aggiungerà un’altra strada del capoluogo all’ordinanza di ieri con cui ha disposto “la chiusura al pubblico, dalle 18 alle 24 di ogni giorno, di vie e piazze”.

Si tratta di viale Trento che andrà ad aggiungersi a largo Marconi, piazza della Repubblica, Unità d’Italia, dei Caduti e Martiri d’Ungheria, al parco di valle Faul, a via Valle Piatta (scale che conducono alla chiesa di santa Maria della Salute) e via San Clemente (scale che conducono a piazza San Lorenzo).

È in queste zone che, secondo l’ordinanza del primo cittadino, “nonostante i divieti di assembramento già in vigenti in via generale, si verificano situazioni di assembramento”. Il provvedimento, ovviamente, prevede la “possibilità di accesso e deflusso agli esercizi commerciali legittimamente aperti e alle abitazioni private, ivi compreso a tal fine l’accesso con i veicoli ai passi carrabili e alle aree di parcheggio”.

Per i trasgressori sono previste sanzioni dai 400 ai mille euro.

29 ottobre, 2020