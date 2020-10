Boccasile maestro dell’erotismo fascista sbarca a Viterbo

Insomma il sogno di Boccasile diventava una donna in carne formosa e ossa.

“La Signorina Grandi Firme” divenne perfino un modo di dire. Fu un fenomeno di costume. Alfredo Bracchi e Giovanni D’Anzi crearono una canzone intitolata “Signorina Grandi Firme” appunto. Canzone fox-swing.

“Signorina Grandi Firme

col tuo stile novecento

hai portato turbamento in ogni cuor!

Signorina Grandi Firme con le gonne sempre al vento

tu dirigi il movimento dell’amor! Le ragazze d’oggi giorno sono tutte come te…”, cantavano Carlo Moreno e il Trio Lescano. Le pin up di Boccasile hanno certamente segnato l’immaginario erotico degli italiani di ieri e di oggi. Della signorina grandi forme qualcosa è forse rimasto in disegnatori come Crepax e Milo Manara. In registi come Federico Fellini e Tinto Brass.

L’ironia erotica del maestro non è morta del tutto in Italia.

Ma perché poi non pensare anche a un grande disegnatore internazionale come Boris Vallejo, che si muove tra erotismo e fantasy.

Con la mostra Boccasile maestro dell’erotismo fascista, porteremo di nuovo la Signorina Grandi Firme e le donnine di Paris Tabou per le vie d’Italia. Un omaggio a un artista che non è stato mai dimenticato dagli italiani, che ne collezionano le cartoline, i manifesti, e perfino singole pagine di riviste. Ma dimenticato, o quasi, dal mondo della cultura, forse per la sua adesione alla Rsi, fino a far parte delle Ss italiane. Adesione che gli costò il carcere e l’oblio dei salotti buoni.

La leggenda vuole che Boccasile continuasse a disegnare fino all’ultimo i manifesti di propaganda del regime di Salò, con tanto di sentinelle tedesche che ne salvaguardavano l’incolumità.

Nel dopoguerra, Boccasile fu arrestato e scomparve per qualche anno dal mercato. Poi riprese l’attività di disegnatore pubblicitario di successo, fino all’illustrazione del Decamerone di Boccaccio. Opera che il maestro non terminò. Morto a metà dell’impresa, altri colleghi produssero le tavole per poterla pubblicare. Si cimentarono disegnatori come De Gaspari, Bertoletti, Molino e Albertarelli. ll Decamerone fu pubblicato nel 1955. Boccasile era morto il 10 maggio del 1952, con l’aspirazione e il progetto di illustrare la Bibbia.

Con la mostra Boccasile maestro dell’erotismo fascista, non solo vogliamo ricordare un grande illustratore, tra i più amati del Novecento, vogliamo anche realizzare una street art exhibition che al tempo del Covid può rappresentare un modo diverso e sicuro di fare cultura. Per cui non sarà più il pubblico ad andare a vedere le mostre in stanze e palazzi, ma le mostre che invaderanno le città, le strade, i centri storici. Come sta accadendo a Viterbo dal 26 ottobre al 9 novembre.

Carlo Galeotti

Direttore Tusciaweb