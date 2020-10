Boom di casi tra i giovani – Ragazzo scopre di avere il Covid nel giorno del 18esimo compleanno

Salute - La Tuscia verso i mille attualmente positivi - Ieri altri 99, ma con un record di tamponi: 690 - In tutto l'Alto Lazio altri 221 contagi: il totale supera quota 2mila

Viterbo – (r.s.) – Coronavirus, la Tuscia viaggia verso i mille attualmente positivi: sono 977. Ieri, mercoledì 21 ottobre, la Asl ha comunicato altri 99 casi, scoperti però su un numero record di tamponi: 690. Il capoluogo resta l’epicentro del virus: le 40 nuove infezioni portano il totale a 537, mentre i contagi ancora in corso sono 343.

I casi accertati finora sono 1598. 589 invece le guarigioni: +7 nelle ultime 24 ore (4 a Viterbo, 2 a Canepina e una a Tarquinia). In costante aumento le persone che finiscono in quarantena: hanno raggiunto quota 1421. In crescita anche i ricoverati: sono 53 (ieri +4), sei dei quali in terapia intensiva.

Dei 99 nuovi positivi, quaranta sono sintomatici. Sono stati registrati in trentuno paesi. Oltre ai quaranta di Viterbo, cinque a Capodimonte, Tuscania e Montefiascone. Quattro a Castel Sant’Elia, dove ieri pomeriggio sono state sanificate le scuole (dalla materna alle medie) per “l’incremento – spiega il sindaco Vincenzo Girolami – dei casi sul territorio comunale e anche in ambito scolastico”. In paese positivi un bambino di 8 anni e due ragazzi di 15 e 18 anni. “Un contagio – sottolinea Girolami – riguarda anche uno studente che frequenta le scuole locali, ma che si trova in isolamento domiciliare dal 9 ottobre”.

Tre infetti a Civita Castellana, Vetralla e Vejano. Due a Vitorchiano, Valentano, Soriano nel Cimino, Canepina, Corchiano, Marta, Vasanello e Bassano Romano. In questi ultimi due comuni hanno contratto il virus pure due ragazzi. Il sindaco Ruggero Grassotti invece comunica che “i due cittadini vitorchianesi hanno un link epidemiologico comune e stanno trascorrendo la convalescenza nella propria abitazione con sintomi lievi. Un contatto stretto è collegato alla comunità scolastica di Vitorchiano, ha eseguito il tampone ed è risultato neGativo”.

Un caso a Caprarola, Capranica, Arlena di Castro, Tarquinia e Oriolo Romano. “Probabilmente collegato – fa sapere Emanuele Rallo, sindaco di quest’ultimo paese – a delle positività rilevate a Canale Monterano”. Un contagio anche a Bolsena, Carbognano, Fabrica di Roma, Grotte di Castro, Montalto, Nepi e Piansano.

Diversi i giovani che nelle ultime 24 ore sono risultati positivi. Come a Ronciglione dove un 22enne “presenta lievi sintomi”, o a Blera dove è stato contagiato un 17enne. “Sono stati chiusi – annuncia il sindaco Nicola Mazzarella – sia il centro polivalente che il bar di Civitella Cesi, in attesa della sanificazione dei locali e dell’esito negativo dei tamponi che verranno effettuati”. A San Lorenzo Nuovo un ragazzo ha scoperto di avere il Covid nel giorno del suo 18esimo compleanno.

Nel resto dell’Alto Lazio record di casi anche in Sabina. La Asl di Rieti, a fronte di dieci guariti, ha accertato 87 nuovi positivi. Sessantasette (52 pazienti e 15 operatori) fanno parte della Rsa San Raffaele di Borbona, mentre dieci sono ragazzi dai 14 ai 29 anni. Contagiato pure un bambino di 5 anni. Le infezioni in corso sono 433.

Nel territorio della Asl Roma 4, altri 35 casi e nove guariti. Gli attualmente positivi sono 805. Rispetto al Reatino e all’area della Asl Roma 4, la Tuscia continua a registrare il più alto incremento di contagi in 24 ore. In tutto l’Alto Lazio le infezioni in corso sfondano quota 2mila: sono 2mila 215, la maggior parte (977) proprio nel Viterbese.

Clicca e scarica il documento: Coprifuoco nel Lazio, l’autocertificazione

Coronavirus, i numeri della Tuscia

Casi totali: 1598 (537 a Viterbo; 1061 in provincia)

Attualmente positivi: 977

Guariti: 589

Morti: 32 + 1

Ricoverati: 53 (6 in terapia intensiva)

In quarantena: 1421

Usciti dalla quarantena: 6194

Comuni con positivi

Viterbo: 537 casi (9 morti e 185 guariti)

Civita Castellana: 101 casi (22 guariti)

Tuscania: 66 casi (1 morto e 45 guariti)

Tarquinia: 63 casi (1 morto e 31 guariti)

Montefiascone: 55 casi (3 morti e 35 guariti)

Vetralla: 53 casi (12 guariti)

Farnese: 50 casi (0 guariti)

Nepi: 42 casi (5 guariti)

Acquapendente: 36 casi (3 morti e 22 guariti)

Ronciglione: 34 casi (13 guariti)

Capranica: 30 casi (2 morti e 4 guariti)

Fabrica di Roma: 28 casi (3 guariti)

Sutri: 27 casi (5 guariti)

Bassano Romano: 25 casi (1 morto e 8 guariti)

Castel Sant’Elia: 25 casi (0 guariti)

Monterosi: 25 casi (2 guariti)

Orte: 24 casi (14 guariti)

Oriolo Romano: 21 casi (12 guariti)

Marta: 20 casi (12 guariti)

Soriano nel Cimino: 18 casi (7 guariti)

Canepina: 17 casi (5 guariti)

Capodimonte: 16 casi (4 guariti)

Corchiano: 16 casi (2 guariti)

Ischia di Castro: 16 casi (0 guariti)

Caprarola: 15 casi (1 guarito)

Bolsena: 14 casi (1 morto e 9 guariti)

Vitorchiano: 14 casi (7 guariti)

Valentano: 13 casi (1 morto e 1 guarito)

Grotte di Castro: 12 casi (7 guariti)

Montalto di Castro: 11 casi (10 guariti)

Monte Romano: 10 casi (6 guariti)

Piansano: 9 casi (5 guariti)

Vignanello: 9 casi (7 guariti)

Villa San Giovanni in Tuscia: 8 casi (3 guariti)

Bagnoregio: 7 casi (5 guariti)

Blera: 7 casi (4 guariti)

Faleria: 7 casi (3 guariti)

Carbognano: 6 casi (1 guarito)

Graffignano: 6 casi (4 guariti)

San Lorenzo Nuovo: 6 casi (2 guariti)

Vejano: 6 casi (0 guariti)

Vasanello: 5 casi (1 guarito)

Vallerano: 4 caso (0 guariti)

Arlena di Castro: 3 casi (0 guariti)

Calcata: 2 casi (0 guariti)

Canino: 2 casi (0 guariti)

Gallese: 2 casi (1 guarito)

Latera: 1 caso (0 guariti)

Comuni Covid-free

Celleno: 52 casi (9 morti e 43 guariti)

Gradoli: 4 casi (1 morto e 3 guariti)

Castiglione in Teverina: 3 casi (3 guariti)

Bassano in Teverina: 2 casi (2 guariti)

Cellere: 2 casi (2 guariti)

Onano: 2 casi (2 guariti)

Proceno: 2 casi (2 guariti)

Tessennano: 2 casi (2 guariti)

Lubriano: 1 caso (1 morto)

Altri: 4 casi (4 guariti)

22 ottobre, 2020