Boom di casi a Nepi e il sindaco denuncia: “Ci sono persone in quarantena che vanno in giro”

Coronavirus - Franco Vita: "Le forze dell'ordine aumenteranno i controlli"

Nepi – (r.s.) – Coronavirus, boom di casi a Nepi. Ieri, martedì 27 ottobre, la Asl ne ha comunicati ben dodici. “Un numero – commenta il sindaco Franco Vita – che in un solo giorno non era mai stato raggiunto nel nostro comune. Mi auguro sia un fatto eccezionale”.

Il totale dei contagiati tocca quota 78, di cui 59 attualmente positivi. “Nella maggior parte dei casi – spiega Vita – si tratta di interi nuclei familiari, infettati da membri che non rispettano le prescrizioni. Se qualcuno ha i sintomi del Covid, eviti contatti che possano provocare una possibile diffusione del virus fino all’esito negativo del tampone”.

Poi il sindaco Vita denuncia: “Mi riferiscono di persone in isolamento o in attesa del risultato del tampone che circolano tranquillamente. Non solo sono privi di rispetto nei confronti degli altri, ma rischiano pure una condanna penale. Le forze dell’ordine aumenteranno la sorveglianza”.

Infine l’appello ai giovani in vista di Halloween. “Comprendo la vostra esuberanza, ma esistono delle prescrizioni che limitano alcune manifestazioni che prima duravano fino a notte inoltrata. Quest’anno dovrete ridurle al minimo: fatelo per voi e per le vostre famiglie, e comportatevi con atti che non favoriscono la diffusione del contagio”.

28 ottobre, 2020