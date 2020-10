Borsa Italiana venduta a Euronext, il passaggio da 4,3 miliardi di euro

Milano - Il gruppo diventerà così la prima piazza finanziaria in Europa

Milano – Piazza Affari cambia padrone.

London Stock Exchange ha accettato la proposta ricevuta da Euronext, assieme a Cassa depositi e prestiti e Intesa Sanpaolo. Borsa Italiana passa così al gruppo Euronext per 4,3 milioni di euro, in virtù dell’intesa raggiunta. L’operazione verrà chiusa entro la metà del 2021.

Stephane Boujnah, amministratore delegato di Euronext ha sottolineato che “da un punto di vista finanziario l’operazione crea significativo valore per gli azionisti” e che “Borsa Italiana giocherà un ruolo fondamentale nell’operatività, nella strategia e nella governance del nuovo gruppo e sarà il maggior contributore in termini di ricavi” del gruppo che uscirà dall’aggregazione.

L’accordo, ha spiegato Boujnah, permetterà alla società di “diversificare il suo mix di ricavi e la sua presenza geografica” e, “grazie al supporto strategico di un investitore di lungo termine come Cdp rafforzerà l’ambizione di costruire una infrastruttura di mercato leader in tutta Europa”. In effetti il gruppo Euronext, con l’integrazione di Borsa Italiana, diventerà la prima piazza finanziaria in Europa, con oltre 1.800 società quotate e 4,4 mila miliardi di euro in termini di capitalizzazione aggregata delle società quotate.

9 ottobre, 2020