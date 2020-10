“A breve partirà la progettazione dell’intervento di protezione della costa”

Montalto di Castro - Il sindaco Luca Benni annuncia l'arrivo imminente dei fondi regionali per i lavori

Montalto di Castro – Riceviamo e pubblichiamo – Comune e regione insieme per la difesa del suolo.

“Questa volta si parla di spiagge e, per essere più precisi, dell’erosione costiera. La regione Lazio infatti, con deliberazione di giunta, ha approvato una variazione di bilancio con la quale ha spostato i 2.500.000 euro già stanziati per la difesa del litorale dai capitoli di competenza a quelli di cassa”. Lo dichiara il sindaco Luca Benni.

“Questo tecnicismo ai non addetti ai lavori non dirà nulla, invece è fondamentale – aggiunge Benni -. Infatti, con questa decisione la giunta regionale ha permesso lo spostamento dei due milioni e mezzo, dalle casse della regione, a quelle del comune. Questo meccanismo ci consentirà nei prossimi giorni di garantire, in tempi rapidi, la progettazione e la realizzazione dell’intervento di protezione della costa del nostro litorale, laddove l’erosione costiera ha causato criticità da risolvere urgentemente.

Approfitto per ringraziare l’impegno del presidente della regione Nicola Zingaretti, l’assessore Mauro Alessandri e il consigliere Enrico Panunzi che hanno subito compreso la necessità di intervenire con la massima urgenza. L’erosione costiera non solo provoca gravi danni ambientali e di sicurezza, ma danneggia anche l’economia turistica a causa della scomparsa di intere parti di litorale.

La collaborazione tra regione Lazio e comune di Montalto di Castro si fa sempre più intensa in ogni campo e pensare insieme al bene dell’economia, dell’ambiente e dei cittadini è l’unico obiettivo che i due enti hanno da sempre”.

12 ottobre, 2020