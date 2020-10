Bruno Barbieri premia il miglior albergo a Sutri

Televisione - Su Sky Uno la puntata della trasmissione 4 hotel, condotta dal noto chef - Lo scontro finale nella sala Regia di palazzo dei Priori a Viterbo

Condividi la notizia:











Viterbo – (g.f.) – È a Sutri per Bruno Barbieri il miglior albergo della Tuscia, almeno tra i quattro che hanno partecipato alla sua trasmissione.

Nella puntata andata in onda martedì su Sky Uno, quattro strutture in gara, particolari. “Dimore storiche – ha spiegato Barbieri – trasformate in hotel capaci di far sognare”. La trasmissione 4 hotel – Bruno Barbieri ha proposto un viaggio tra Sutri, Civita Castellana e Proceno, con tappa finale a Viterbo.

Nella sala Regia del palazzo comunale, dopo avere soggiornato una notte in ciascun hotel e avere votato, i proprietari si sono ritrovati per scoprire le carte, ovvero i rispettivi voti. E quello con il punteggio più alto è risultato essere il castello di Proceno di Cecilia, la cui famiglia è proprietaria da generazioni della struttura.

Da piazza del Comune, nel capoluogo, la macchina con a bordo Barbieri è partita per arrivare dal vincitore e consegnargli l’assegno in palio. Ma a sorpresa, l’auto non è andata in direzione nord, verso Proceno, ma sud. Ovvero, a Sutri.

Perché l’hotel vincitore è risultato il Borgo di Sutri. Il meccanismo della trasmissione, infatti, prevede che ai voti dei concorrenti si sommino quelli dei Barbieri. Anche lui soggiorna e valuta, ma il giudizio rimane segreto fino all’ultimo.

Il Borgo di Sutri per un soffio ha superato il castello di Proceno, 100 a 99. Gli altri due hotel sono di Civita Castellana, la Residenza palazzo Fortuna, struttura del 1500 che ha ottenuto 88 punti, con i concorrenti che hanno criticato il fatto che la camera assegnata fosse anonima.

L’altro è stato l’hotel Relais Falisco, in un palazzo del 1600 in centro sempre a Civita Castellana, il cui arredamento nelle camere però non è stato ritenuto all’altezza dell’immobile.

Ma Barbieri che viene nella Tuscia non poteva non passare da Civita di Bagnoregio e infatti la puntata si è aperta proprio sul ponte, con lo chef-conduttore in veste da pellegrino. Una bella cartolina da Viterbo.

Condividi la notizia:











15 ottobre, 2020