“Buoni digitali per i celiaci, tessera sanitaria utilizzabile anche per gli acquisti”

Roma - L'annuncio dell'assessore regionale alla sanità, Alessio D'Amato

Roma – Riceviamo e pubblichiamo – “Con i buoni digitali che partiranno da domani si semplifica la vita alle persone affette da celiachia che così potranno avere un’ampia scelta dei prodotti e soprattutto eliminare i buoni cartacei che avevano generato anche dei fenomeni distorsivi e a volte anche vere e proprie truffe che il sistema sanitario ha prontamente segnalato alla magistratura”.

“Per la prima volta la tessera sanitaria viene utilizzata, oltre che per comunicare il codice fiscale e per le detrazioni, anche per effettuare degli acquisti. Con questa nuova modalità si raccoglie inoltre un’indicazione del consiglio regionale”.

Alessio D’Amato

Assessore alla Sanità della Regione Lazio

31 ottobre, 2020