Bus si ribalta nel Trapanese, un morto e un ferito gravissimo

Castelvetrano - In corso le operazioni dei vigili del fuoco - Alcune persone incastrate tra le lamiere

Castelvetrano – Grave incidente sulla la statale 119 a Castelvetrano, nel Trapanese.

Un autobus si รจ ribaltato, provocando un incidente a catena con altre auto.

Stando alle prime informazioni, ci sarebbe un morto e una persona ferita in gravissime condizioni. Sono ancora in corso le operazioni per mettere in sicurezza le persone coinvolte.

Sarebbero diversi i feriti meno gravi nell’incidente, alcuni dei quali ancora incastrati tra le lamiere.

A bordo del pullman c’era, secondo le prime informazioni, una quindicina di persone.

Sul posto i vigili del fuoco, i carabinieri, i sanitari del 118.

24 ottobre, 2020